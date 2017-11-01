ОПЗ остановился из-за проблем с одним из агрегатов

ОПЗ остановился из-за проблем с одним из агрегатовСегодня, 14:11
Одесский припортовый завод прекратил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.
"6 октября 2017 года Одесский припортовый завод возобновил работу, но к сожалению, уже с 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен", - написал он. По словам чиновника, это третья остановка завода за неполный месяц.
Дважды технические специалисты устраняли поломку и запускали производство, однако окончательно неизвестно, будут ли такие сбои в будущем.
Щуриков затруднился спрогнозировать возможность работы предприятия в будущем, поскольку ОПЗ может работать только по давальческой схеме, а регулярные остановки завода ставят под угрозу выполнение условий договора и контрактов с покупателями.