ОПЗ остановился из-за проблем с одним из агрегатов

Одесский припортовый завод прекратил работу из-за выхода из строя одного из агрегатов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

"6 октября 2017 года Одесский припортовый завод возобновил работу, но к сожалению, уже с 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен", - написал он. По словам чиновника, это третья остановка завода за неполный месяц.

Дважды технические специалисты устраняли поломку и запускали производство, однако окончательно неизвестно, будут ли такие сбои в будущем.

Щуриков затруднился спрогнозировать возможность работы предприятия в будущем, поскольку ОПЗ может работать только по давальческой схеме, а регулярные остановки завода ставят под угрозу выполнение условий договора и контрактов с покупателями.