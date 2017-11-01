В Винницкой области автомобиль въехал в электроопору, погиб военный

В Винницкой области в г. Калиновка сегодня ночью, 20 ноября 2017 года, автомобиль въехал в электроопору, в результате чего погиб военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла около часа ночи, на момент ДТП в машине, кроме водителя, находились два пассажира, один из которых получил не совместимые с жизнью повреждения.

"20 ноября в г. Калиновка на улице Независимости произошло автопроисшествие, в котором погиб 22-летний военнослужащий. Водитель автомобиля ВАЗ 2101, в котором ехал потерпевший, не справился с управлением и въехал в столб. Увидев, что товарищ погиб, водитель машины с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего), санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.