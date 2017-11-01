В Киеве СБУ задержала дезертира, который скрывался в аннексированном Крыму

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве дезертира, который скрывался в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБ Украины совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона", - говорится в сообщении. Как отмечается, военный в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. В Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ". Кроме того, он находился на связи с сотрудниками ФСБ и передавал им информацию о силах антитеррористической операции. "Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров", - говорится в сообщении.