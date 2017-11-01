В Виннице в результате взрыва в многоэтажке погиб участник АТО

В пятницу, 17 ноября в 07:31 в Виннице в многоэтажном доме произошел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва гранаты погиб участник боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Взрыв произошел на 5-м этаже дома по ул. 600-летия, в результате чего возник пожар.

«После локализации пожара в одной из комнат был обнаружен мертвый человек. Предварительно он погиб в результате взрыва гранаты», - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 27-летний житель Винницы.

По данным полиции, мужчина несколько месяцев назад вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.

Окончательная причина взрыва будет установка после проведения экспертизы. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Никто из жителей девятиэтажки, где произошел взрыв, не пострадал.