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В Киеве сообщили о минировании 12 объектов

Сегодня, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Лыбедская» и «Святошин», а также в отеле, сообщает отдел коммуникации столичной  полиции.

По указанным адресам прибыли все профильные службы. В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа.

Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории.

Все сообщения зарегистрированы в Журнале учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Проводится проверка. Полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.


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