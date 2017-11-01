Швеция готова принять участие в военно-тренировочной миссии в Украине

Швеция решила участвовать в военной тренировочной миссии Unifier на территории Украины в одной команде с Канадой, военные инструкторы которой проводят занятия с украинскими военнослужащими в рамках этой операции. Об этом написал советник Президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook, - сообщает Капитал.

«Была встреча со Швецией. И (министр обороны Швеции — ред.) Петер Хультквист сходу и обрадовал — Швеция приняла решение о участии в операции Unifier на территории Украины, обсудив это с Канадой. Степан Полторак в Швеции был год назад, конечно были предложения, конечно были приглашения. Но дальше сотрудничества в сфере военной медицины тогда речь не шла. А тут, хлоп, шведы собрались работать на нашей территории, в одной команде с канадцами», - сообщил Бирюков.

С его слов, также была встреча с чиновниками из Канады и обсуждался вопрос миротворческой операции в Украине.

«Предсказуемо обсуждалась нелепость предложения мышебратьев по размещению миротворцев только на линии соприкосновения, предсказуемо подтверждались основные принципы нерушимости границ Украины и безальтернативность идеи о размещении миротворцев на всей временно-оккупированной части», - отметил Бирюков