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Киберполиция прекратила работу еще одного онлайн-кинотеатра

Вчера, 18:15 citynews.net.ua | Напечатать

Киберполиция прекратила работу еще одного онлайн-кинотеатраСотрудники отдела противодействия киберпреступности в Киевской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции в ходе расследования уголовного производства по факту нарушения авторских прав заблокировали работу онлайн-кинотеатра Qfilm.tv, сообщает департамент коммуникации полиции Киевщины.

По данным главка, 34-летний Житель Винницкой области, владея методами конспирации, через собственный компьютер осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей - известных международных компаний. Он в течение года наполнял свой ресурс пиратским контентом. Серверы разместил в столице, а загружал нелегальные аудио и видео произведения на удаленном доступе.

Во время санкционированного обыска по месту его жительства полицейские изъяли вещественные доказательства - компьютер и другие носители информации, а также банковские карты и сим-карты.

В настоящее время изъятая техника направлена на соответствующие экспертизы. Продолжается комплекс следственных действий. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.


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