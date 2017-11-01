Приморский райсуд Одессы продлил до 12 декабря срок ареста директора детского лагеря "Виктория" с альтернативой внесения залога.

Такое поставновление было вынесено на ходатайство адвоката экс-директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, где во время пожара погибли трое детей, относительно изменения меры пресечения, сообщила корреспонденту Укринформа руководитель аппарата суда Инна Нимас.

"Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Виктора Попревича постановил постановление - продлить до 12 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении преступления экс-директору лагеря «Виктория» с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен", - отметила Нимас.

В свою очередь, представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая уточнила, что "залог за подсудимого Саркисяна уже внесен".

По словам Хорунжей, "облпрокуратура категорически не согласна с этим решением Приморского райсуда и сейчас готовит апелляционную жалобу".