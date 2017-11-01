В Харькове повредили автомобиль генконсула РФ

В Харькове неизвестные повредили автомобиль генерального консула Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства", - говорится в сообщении. 46-летний чиновник 13 ноября обратился в полицию с заявлением о правонарушении.

Правоохранители осмотрели машину и место происшествия, опросили заявителя и возможных свидетелей. Факт повреждения имущества внесен в Единый реестр досудебных расследований. Полиция разыскивает лиц, причастных к совершению преступления. Продолжаются следственные действия.