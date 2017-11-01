У Минобороны попросили списанную военную технику для уборки снега

Мининфраструктуры попросило у Минобороны списанную военную технику для работы на дорогах в зимний период. Об этом заявил и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак на заседании Кабмина, передает 112 Украина.

«Как известно, техника, которая используется для содержания дорог, находится в ужасном состоянии, однако мы делаем все возможное, чтобы справиться с погодными условиями. Знаю, что министр инфраструктуры обратился к министру обороны с просьбой о возможности предоставления списанной техники, которая уже не будет использоваться. Хотя она уже и старая, но лучше, чем автодоровская. Наши службы и облавтодоры уже привлекли дополнительную технику, заключили договора с субподрядчиками, договорились с аграрными компаниями о помощи во время содержания дорог в зимний период», - сказал он.

Ранее Новак заявил, что «Укравтодор» на 70% обеспечен материалами для работы в зимний период.