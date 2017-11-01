Погранслужба усилила охрану украино-словацкой границы

Госпогранслужба Украины усилила охрану границы со Словакией с целью противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"В связи с активизацией незаконной миграции, которая в последнее время наблюдается на украинско-словацкой границе, решением руководства Госпогранслужбы на участок Чопского отряда выслано дополнительные резервы пограничного ведомства. Сейчас наиболее угрожающие участки госграницы на этом направлении усилили дополнительным персоналом, техникой и служебными собаками", - говорится в сообщении.

Пограничников экипировали самыми современными видами спецтехники, что позволит максимально эффективно выявлять и задерживать нарушителей пограничного законодательства.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в течение лета и осенью 2017 количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось на 80%. Так, если за июнь-ноябрь 2016 задержано 161 незаконный мигрант, то в этом - 289 задержанных нелегалов.