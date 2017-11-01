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Украина – на 17-м месте в мире по уровню терроризма

Сегодня, 11:45 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно отчету о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованном в среду, 15 ноября, лондонским Институтом экономики и мира, Украина занимает 17-ю строчку среди стран по уровню влияния терроризма.

Об этом пишет DW.

По этому показателю Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале.

В целом эксперты отнесли в список стран с «высоким» уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

Украина вошла в группу стран с «высоким» уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие. В западноевропейских государствах самым высоким является влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают 32 место (5,4 балла), Россия – 33-е (5,3 балла), Великобритания – 35-е (5,1 балла).

По сравнению с отчетом за прошлый год уровень влияния терроризма в Украине снизился. В The Global Terrorism Index 2016 Украина занимала 11-ю строчку с 7,1 балла.

«Украина является одной из десяти стран, в которых наблюдается довольно значительное улучшение ситуации», - заявил представитель Института экономики и мира Дэниел Хислоп. По его словам, в Украине террористические нападения осуществляются только одной террористической группой – «ДНР», и они в основном направлены против украинских силовиков. Как заметил Хислон, терроризм в Украине «менее интенсивным, чем это было два года назад».


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