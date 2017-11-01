Полиция открыла дело по факту убийства рыси на Закарпатье

В Закарпатской области Раховское отделение полиции начало уголовное производство по факту незаконной охоты на территории района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Там отметили, что полицейские время мониторинга СМИ и соцсетей обнаружили фото с убитыми животными, охота на которых запрещена на Закарпатье.

Правоохранители начали проверку по данному факту и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (Незаконная охота) УК. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

В полиции сообщили, что установили личность охотника на фото.

"Поскольку человек является должностным лицом лесного хозяйства, на время проведения следствия его отстранили от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.