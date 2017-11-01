В Харькове открылся первый в Украине социальный отель

В Харькове состоялось открытие первого в Украине коммунального учреждения социального направления «Социальный отель».

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке (офис в Днепре) Вольфганг Мессингер, руководитель проекта «Развитие социальной инфраструктуры в связи с увеличением внутренне перемещенных лиц», который реализуется Немецкой федеральной компанией GIZ, Бербель Швайгер.

«Я благодарю наших партнеров из Германии, которые помогают нам в реализации многих проектов. В этом отеле работают 15 человек, сформирована команда людей, которая готова обеспечить работу учреждения и сделать ее качественной и доступной для тех, кто нуждается в таком виде помощи», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Отель рассчитан на 50 человек (19 номеров). Там могут останавливаться люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства и оставшиеся без жилья, а также внутренне перемещенные лица. В отеле оборудованы комнаты, санузлы, кухня, прачечная, также здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Пользоваться услугами отеля можно будет до полугода.

Напомним, «Социальный отель» - уникальный проект для Украины, созданный при поддержке правительства Германии. Здание отеля отремонтировано Харьковским городским советом при поддержке компании GIZ. Немецкая сторона выделила 11,5 млн грн на капитальный ремонт помещений, оборудование и мебель, а за счет средств города был произведен ремонт кровли, фасада и благоустройство прилегающей территории.

«Социальный отель» находится на ул. Валентиновской, 23-г.