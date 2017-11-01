«Динамо» засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе 27 августа.

Как сообщает «Команда1», это решение также касается и команд U-21 и U-19.

Как известно, киевское «Динамо» отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал «Динамо» техническое поражение за неявку на матч — 0:3.