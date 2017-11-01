Порошенко обсудил с президентом Словении реализацию проекта прямых авиарейсов Киев-Любляна

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Словении Борутом Пахором реализацию проекта прямых авиарейсов Киев-Любляна.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины по результатам телефонного разговора президентов.

"Лидеры двух государств выразили удовлетворение реализацией совместных договоренностей по восстановлению прямого авиасообщения между Киевом и Любляной, которое будет способствовать развитию межличностных контактов", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, кроме того президенты согласовали позиции накануне Пятого саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября 2017. Кроме того, Порошенко поздравил президента Словении с убедительной победой на президентских выборах и выразил надежду на продолжение плодотворного двустороннего диалога.