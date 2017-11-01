В Одесской области отсутствуют 4 вакцины от смертельных болезней.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время аппаратного совещания, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, речь идет о противостолбнячной, противодифтерийной, противогангренозной и против укуса каракурта вакцинах. Кроме этого, лишь на 20 процентов обеспечены потребности населения области в противоботулинистической сыворотке – 20%, антирабическим иммуноглобулине – 17%, вакцине антирабической – 17%, противостолбнячном анатоксине – 16%.

Как отметили в ОГА, в течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения ввезти их самостоятельно.

"Это вопрос очень важный. Меня возмущает позиция Министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность Одесской области. Против 4 смертельных болезней вакцин вообще нет, и против 4 – в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай Бог, будет вспышка ботулизма – из пяти людей, которые заболеют, четверо умрут", - отметил Степанов.

По предварительным расчетам ОГА, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 миллионов гривен. "Еще в июне мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые несут смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ. Просто в игрушки играем, а их цена – человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно", - подчеркнул Степанов