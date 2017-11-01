В Одесской области Таировский теризбирком выгоняют из помещения

В Одесской области Таировский теризбирком остался без помещения для работы. Ранее предоставленное омещение (кабинет №3 в поселковой школе) для работы Малиновской поселковой избирательной комиссии, было передано в аренду и, соответственно, комиссия не имеет возможности полноценно осуществлять свои полномочия. Как сообщают в Одесском Комитете избирателей Украины и в ОПОРЕ, первое заседание Малиновская поселковая избирательная комиссия провела в той же школе, однако в другом кабинете, а именно в учебном классе в определенный законом срок - в течение двух дней после образования, то есть 12 ноября.

Теперь избирательная комиссия не может полноценно осуществлять свои полномочия, поскольку она не обеспечена ни помещением, ни другим материально-техническим оснащением (сейф, компьютер и т.д.).

В Овидиопольской РГА заявили, что сегодня, 14 ноября, вопрос обеспечения избирательной комиссии помещением решается первым заместителем главы районной администрации Игорем Ильченко и руководителем отдела образования Екатериной Григораш.

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