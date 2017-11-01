В Одессе коалиция ГО обратилась к руководству области с открытым письмом по проблеме выборов в Таировскую ОТГ

Коалиция общественных организаций Одесской области «Альтернативная реальность» и «Обери майбутнє» обратилась к главе политической партии «ВО Батьківщина», народному депутату Украины Юлии Тимошенко, председателю Одесской облгосадмингистрации Максиму Степанову, председателю областного Совета Анатолию Урбанскому, прокурору области Олегу Жученко, начальнику ГУНП в Одесской области Дмитрию Головину, председателю Овидиопольской райгосадминистрации Владимиру Левчуку с открытым письмом.

«24 грудня у Таїровськії селищній раді відбудуться вибори депутатів селищної ради та на посаду голови селищної ради. Нам, активістам Таїровської окремої територіальної громади, стало відомо, що, чинний селищний голова Х.Г.Хасаєв, сьогодні, наразі, не є громадянином України.

Про це свідчить той факт, що Вищий адміністративний суд України приняв до розгляду касаційну скаргу Державної міграційної служби України в Одеській області на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 03.10.2017 року у справі за позовом Х.Г. Хасаєва до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування висновку.

Раніше ДМС України в Одеській області встановило незаконність отримання Х.Г.Хасаєвим паспорту громадянина України.

Вищим адміністративним судом України винесено Ухвалу про відкриття провадження, й задоволено клопотання ДМС України в Одеській області та зупинено виконання постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2017 року до закінчення касаційного провадження в адміністративній справі, яке триває до сьогодні.

Нам стало відомо, що Х.Г. Хасаєв знову подаватиме свою кандидатуру на виборах 24.12.2017.

Вважаємо такі дії незаконними, та вимагаємо, у межах ваших повноважень, та на підставі Конституції України, Законів «Про Політичні Партії в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації в Україні» та «Про місцеві вибори», вжити заходів щодо унеможливлення порушення законодавства та конституційних прав громадян України, вибрців Таїровської селищной ради»,- говорится в документе.

Напомним, что 4 ноября, начался избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Выборы назначены на 24 декабря 2017 года в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230). В Одесской области выборы пройдут в двух ОТГ - Таировской (Овидиопольский район) и Мологовской (Белгород-Днестровский район).

По мнению главы Одесского Комитета Избирателей Украины Анатолия Бойко, Таировскую отдельную территориальную громаду ожидают сложные выборы. КВУ уже заявило о будущем участии своих наблюдателей.

«Мы не зависимо от наличия проектов всегда наблюдаем за избирательными кампаниями. Мы не всегда имеем ресурсы и возможности наблюдать за выборами отдельных депутатов в глубинке, какого-то отдаленного от Одессы района, где переизбирают отдельно взятого депутата не всегда можно отреагировать, но мы найдем возможность и Таирово планируем наблюдать», - заявил Анатолий Бойко.