В Черновицкой области судят возможную вербовщицу боевиков ДНР

Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт против жительницы Донецкой области, которую подозревают в работе на террористов ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области

Правоохранители утверждают, что женщина была вербовщицей в незаконном вооруженном формировании "11-й Дунай-Енакиевский полк 1 армейского корпуса" террористической организации ДНР.

"Обвиняемая с 2014 года является членом террористической организации ДНР и принимала активное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и работников правоохранительных органов под Саур-Могилой, на территории населенных пунктов Ясиноватая, Углегорск, Дебальцево, Шахтерск, Пески, города Авдеевка и вблизи Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации).

Подозреваемая скрывается от правоохранителей и продолжает воевать на стороне боевиков в Донбассе.