Дополнительный поезд "Мариуполь-Киев" с 10 декабря будет курсировать ежедневно, а не через день. Об этом заявили и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Твиттере.

"Ежедневно, вместо через день - с 10 декабря №103/104 «Киев-Мариуполь». Учитывая повышенный спрос пассажиров на перевозки в мариупольском направлении, увеличиваем периодичность курсирования. Из Киева в 18:55, прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18", - отметил он.