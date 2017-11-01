К написанию резолюции по правам человека в Крыму уже присоединились 40 стран

Соавторами обновленной резолюции ООН правам человека в Крыму является 40 стран. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, - пишет "Укринформ".

"Уже 40 стран присоединились к кругу соавторов резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и в Севастополе", - подчеркнул Кислица.

"Документ довольно мощный и жесткий с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове", - заверил дипломат.

Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму 14 ноября.