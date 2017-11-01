В Харькове правоохранители задержали военного на взятке

В Харькове работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и военной прокуратуры Харьковского гарнизона военной прокуратуры сил АТО задержали военнослужащего на взятке в 23 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. "Правоохранители задокументировали противоправную деятельность руководителя квартирно-эксплуатационного отдела... Было установлено, что между обществом и квартирно-эксплуатационным отделом заключен договор на поставку природного газа. В связи с изменением цены предмета договора его стороны каждого месяца заключали дополнительные соглашения. За подписание такого соглашения чиновник требовал от представителей коммерческой структуры 45 тысяч гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 13 ноября, правоохранители задержали военного во время получения части взятки.

В служебном кабинете полковника правоохранители изъяли полученные им 23 тысячи гривен. Проводятся процессуальные мероприятия. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.