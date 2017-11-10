В Николаевской области перекрыли международный канал по продаже украинок за границу

В Николаевской области правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

"Организовал торговлю живым товаром 34-летний житель Николаева - школьный учитель хореографии. Разработка его преступной деятельности осуществлялась с марта. К этому времени злоумышленник отправлял "танцевать" в Турцию девушек из разных областей Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, 11 ноября, ночью, в аэропорту "Одесса" правоохранители помешали отправить за границу двух девушек, 20-ти и 23-х лет. Они так же, как и другие пострадавшие, были уверены, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии.

Отмечается, что хотя на первый взгляд все выглядело легально, но, еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов.

Обещали танцовщицам 350-400 долларов за ночь, а по прибытию получалось только 40. Пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами. Вот так девушки и становились рабынями и соглашались заниматься проституцией. А торговец живым товаром две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов за работу каждой девушки.

Так, 34-летний мужчина проживал в Николаеве, учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для выезда за границу. Жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток, то есть менее защищенных слоев населения и психологически менее устойчивых.

У преступника были помощники: один предоставлял объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй одессит, занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа. К преступнику обращались сообщники из разных областей Украины: Киевской, Запорожской, Львовской, Херсонской и др., и украинки отправлялись за границу партиями.

На спецоперацию по разоблачению злоумышленников было задействовано более 30 правоохранителей. Одновременно проводилось 11 обысков, в ходе которых полицейские нашли четыре паспорта, ряд соглашений и переписки. Изъята компьютерная техника, документация, средства связи и денежные средства. Злоумышленник, ожидающий меры пресечения, уверяет, что только помогал девушкам трудоустроиться. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой мужу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".