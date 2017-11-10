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В Одессе полицейскому после пьянки выстрелили в голову

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе полицейскому после пьянки выстрелили в головуВ Одессе произошла стрельба, в результате которого получил ранение в голову сотрудник Нацполиции. Об этом сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире 112 Украина.

По его словам, инцидент произошел в Суворовском районе.

"Поступило сообщение, что лежит молодой человек без сознания. Было выяснено, что пострадавший сейчас находится в критическом состоянии", - отметил Форостяк.

По его словам, полицейский находится в коме. 

"Это сотрудник полиции, участковый Суворовского района города. Он получил эту травму в результате ссоры и конфликта с мужчиной, с друзьями, с которыми он действительно распивал спиртные напитки", - сказал он.

Форостяк уточнил, что выстрел был сделан из травматического пистолета.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Двое подозреваемых задержаны. 


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