В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейских

Вечером в пятницу, 10 ноября, в Желтых Водах Днепропетровской области произошел взрыв в машине полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что выстрел был сделан из ручного противотанкового гранатомета по личной машине полицейских ВАЗ.

Инцидент произошел, когда двое полицейских 1979 и 1980 года рождения садились в машину. Сразу же возникло возгорание, которое правоохранители ликвидировали своими силами.

Один из полицейских получил телесные повреждения - резанную рану ноги.

На месте изъяли осколки реактивной гранаты. Открыто уголовное дело по ст.348 - покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.