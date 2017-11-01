» » В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейских

В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейских

Сегодня, 14:07 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейскихВечером в пятницу, 10 ноября, в Желтых Водах Днепропетровской области произошел взрыв в машине полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Уточняется, что выстрел был сделан из ручного противотанкового гранатомета по личной машине полицейских ВАЗ.

Инцидент произошел, когда двое полицейских 1979 и 1980 года рождения садились в машину. Сразу же возникло возгорание, которое правоохранители ликвидировали своими силами. 

Один из полицейских получил телесные повреждения - резанную рану ноги.  

На месте изъяли осколки реактивной гранаты. Открыто уголовное дело по ст.348 - покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:43

Российские террористы обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке

Вчера, 18:01

Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев до 2020 года

Вчера, 17:57

ООН предупреждает об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Вчера, 17:44

В оккупированном Алчевске ребенок выбросился из окна на 8-м этаже

Вчера, 16:58

Минюст: военных на территории Луганского аэропорта из РФ накрывали ракетами Точка-У

Вчера, 16:24

МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года

Вчера, 15:50

На КПВВ в Станице хотят увеличить количество пограничников

Вчера, 15:45

ОБСЕ назвала число погибших и раненых детей на Донбассе в 2017 году

Вчера, 13:59

Угольные шахты получат 1 млрд грн на новое оборудование

Вчера, 13:24

Гарбуз побывал в Станице: «Вопросов больше, чем ответов»

Вчера, 12:52

Почти 3,9 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Вчера, 11:56

На блокпосту возле Новоайдара полиция задержала автомобилиста с автоматом

Новости Украины:

Сегодня, 14:07

В Днепропетровской области из противотанкового гранатомета взорвали авто полицейских

Вчера, 20:47

В Харькове в результате аварии пострадали 11 человек

Вчера, 20:18

Фильм по роману Сергея Жадана получит 35 тыс евро на постпродакшн

Вчера, 18:05

Порошенко пообещал в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Вчера, 17:59

Насалик: До конца года будет закуплено новое оборудование для шахт на 1 миллиард

Вчера, 17:38

Минюст создаст открытый реестр неплательщиков алиментов

Вчера, 16:59

В Одессе организатор информаторской сети ДНР получил 4 года тюрьмы

Вчера, 16:24

МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года

Вчера, 15:53

В Одесской области на взятке задержали чиновника ГФС

Вчера, 15:51

Чалый рассказал, какое вооружение Украина получит от США

Вчера, 14:58

В киевском хостеле убили мужчину: полиция задержала иностранца

Вчера, 13:42

Аваков: На дорогах Украины в 2016 году погибло больше людей, чем в АТО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 