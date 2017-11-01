В Крыму украинца Балуха увезли в больницу из зала суда

Украинца Владимира Балуха, которого во временно оккупированном Крыму обвиняют в якобы хранении боеприпасов, увезли в Центральную районную больницу Раздольненского района из зала суда. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Уточняют, что Балуху сделали обезболивающий укол, при этом "прокурор" настоял на его отправке в больницу.

"Балух уже 11 месяцев находится под стражей, несмотря на то, что в соответствии со статьей 255 УПК России лицо по преступлению средней тяжести не может содержаться под стражей больше шести месяцев. Соответственно, он подлежит освобождению, либо в отношении него должна быть выбрана другая более мягкая мера пресечения", - сказала адвокат Ольга Динзе.

Она отметила, что состояние здоровья Балуха значительно ухудшилось, в том числе из-за условий содержания, он испытывает сильные боли в области спины, из-за чего у него нарушена двигательная активность. "Надлежащая медицинская помощь ему не оказывается. Соответственно, защита намерена обратиться с ходатайством к суду об изменении Балуху меры пресечения на менее строгую, не связанную с заключением под стражу", - подытожила Динзе.

2 октября 2017 года так называемый Верховный суд во временно оккупированном Крыму вернул уголовное дело против украинца Владимира Балуха в суд первой инстанции на новое рассмотрение.