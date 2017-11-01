Число пересекающих админграницу с оккупированным Крымом снизилось

В прошлом месяце административную границу с оккупированным Россией Крымом пересекли 220,9 тысяч человек, что на 9,5% меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В течение октября административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 220,9 тысяч человек. Из них 115,2 тысяч - въехали на территорию полуострова, 105,7 - выехали", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что эти показатели ниже показателей за сентябрь на 9,5%.

Также сказано, что больше всего людей пересекли админграницу с оккупированным полуостровом через КПВВ Чонгар - 105,3 тысяч человек. Далее по количеству въезда-выезда следуют контрольные пункты Каланчак (101,5 тыс.) и Чаплинка (14,1 тыс.).