В Киеве от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

В квартире одной из киевских многоэтажек Днепровского района от взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В 11:45 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила местная жительница с сообщением о взрыве в квартире соседей.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в квартире по ул. Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты.

"В настоящее время нам известно, что в квартире проживали два брата, один из которых находился дома. Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Это услышала соседка, которая и вызвала полицию", - отметил Александр Кузьмин.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.