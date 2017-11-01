В Херсонской области на железнодорожной станции обнаружили авиабомбу

В Херсонской области на железнодорожной станции Чонгар обнаружили авиабомбу, движение поездов приостановлено.

Об этом сообщает местное издание "Херсонские вести" со ссылкой на облуправление по ЧС.

"8 ноября в 15:50 в Геническом районе на железнодорожной станции Чонгар в 200 м от колеи местные жители обнаружили авиабомбу ФАБ 50 и артснаряд калибра 76 мм", - говорится в сообщении. Как отмечается, из-за выявления авиабомбы прекращено движение на перегоне Сальково - Сиваш.

"Для подвоза пассажиров выделено 3 автобуса. Полиция выставила ​​охрану, обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня, 9 ноября", - говорится в сообщении.