"Динамо" просит разрешение переиграть пропущенный матч с "Мариуполем"

Киевское "Динамо" намерено переиграть несостоявшийся на поле соперника матч 7 тура чемпионата Украины с "Мариуполем".

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации журналистов, клуб обратился к руководству украинской Премьер-лиги с просьбой переиграть встречу и выразил готовность отправиться в Приазовье без каких-либо гарантий безопасности. Отмечается, что мариупольская сторона эту информацию подтвердила, но комментировать не стала.

Ожидается, что подробности появятся в четверг, 9 ноября. Киевское "Динамо" отказалось ехать на матч в Мариуполь из-за угроз безопасности игроков, персонала и болельщиков клуба. Федерация футбола Украины и Премьер-лига предупреждали клуб о возможном наказании за такой шаг. При этом, киевский клуб заявил о намерении обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

В сентябре Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя". Кроме главной команды, технические поражения получили "Динамо U-19" и "Динамо U-21".