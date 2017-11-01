Европейский суд снял санкции с Иванющенко, но отклонил иск Клименко

Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко, при этом иск экс-министра доходов и сборов Александра Клименко был отклонен, и его обязали оплатить все судебные расходы.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на соответствующее постановление суда от 8 ноября.

В частности, отмечается, что суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС в отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительным по отношению к нему.

Также суд обязал ЕС оплатить все судебные расходы Иванющенко. Решение Совета было признано ошибочным, поскольку обвинения экс-нардепа украинскими властями в хищении госсредств были признаны безосновательными, пишет издание.

По мнению источников издания, разница в решениях, принятых по искам Иванющенко и Клименко, говорит о том, что Европейский суд "не косит всех под одну гребенку", а принимает взвешенные решения, вникает в суть дел и в итоге выносит непредвзятые вердикты. "Иванющенко уже второй, после Андрея Портнова, гражданин Украины, выигравший суд против ЕС в деле отмены санкций. Иначе говоря, это очередная пощечина украинской Юстиции, доверие к которой продолжает таять из-за подобных неоправданных, даже – заангажированных санкционных дел", - сказал источник "Обозревателя".