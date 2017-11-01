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Бой Усик - Бриедис состоится в феврале 2018 года

Сегодня, 16:18 citynews.net.ua | Напечатать

Бой между Александром Усиком (13-0, 11 КО) и Майрисом Бриедисом (24-0, 18 КО) состоится в феврале 2018 года.

Об этом рассказал один из организаторов Всемирной суперсерии бокса Калле Зауэрлянд в интервью BoxingNewsonline.

"По некоторым поединкам детали уже практически согласованы. Например, Гроувз и Юбэнк точно подерутся в феврале в Лондоне или Манчестере. Бремер и Смит, скорее всего, в конце января в Берлине. Дортикос и Гассиев отбоксируют 20 января или в Майами, или в России. А Усик и Бриедис - в феврале в Риге, Киеве или Чикаго. Сейчас мы рассматриваем даты с 13 января до 24 февраля. Конкретики пока нет. Единственная дата, которая не входит в наши планы - 6 января", - заявил он. Ранее сообщалось, что бой украинца и латвийца должен состояться в январе.


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