ГПУ: В Днепре хотели незаконно выпустить из СИЗО заключенного

В Генпрокуратуре заявили, что предотвратили незаконное освобождение из СИЗО Днепра арестованного по подозрению в создании террористической группы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, руководство СИЗО №4 приняло решение о невозможности содержания в изоляторе одного из заключенных в связи с состоянием его здоровья. Прокуратура Днепропетровской области провела проверку законности этого решения.

"Установлено, что в действиях должностных лиц Днепровского учреждения исполнения наказаний № 4 имел место факт злоупотребления своим служебным положением, что могло привести к незаконному освобождению указанного заключенного из следственного изолятора по состоянию здоровья", - сказано в сообщении ГПУ.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Отмечается, что заключенный подозревается по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

В ГПУ сообщили, что в настоящее время он продолжает находиться в СИЗО.

В ведомстве отмечают, что статьей УК, по которой подозревается заключенный, не предусмотрено иной меры пресечения, кроме содержания под стражей в СИЗО. "Соответственно вся необходимая медицинская помощь должна предоставляться в условиях СИЗО", - сказано в сообщении.