В Польше задержали 17 украинцев

В Опольском воеводстве Польше задержали 17 граждан Украины за нарушения условий пребывания в стране и нелегальное трудоустройство, передает "Польское радио".

Сообщается, что задержание произошло в ходе совместной акции пограничников и инспекторов польской Государственной инспекции труда, которые в одном из логистических центров проверяли соблюдение правил законности трудоустройства.

По данным польской стороны, пребывание в стране задержанных противоречит тем целям, которые они декларировали при подаче заявлений на визу в консульствах Польши в Украине. Комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 украинцам решение об обязанности возврата. Еще одного гражданина Украины задержали во время "незаконного выполнения работы", у него не было разрешительных документов. Украинца обязали выплатить штраф и покинуть территорию Польши.