Конституционный cуд России рассмотрел жалобы ряда ООО и указал на неправомерную "национализацию" недвижимости в Крыму, оккупированном Российской Федерацией.

Сообщение о решении КС размещено на сайте структуры.

"7 ноября 2017 года Конституционный суд РФ указал на необходимость полноценной судебной защиты прав физических и юридических лиц при определении принадлежности собственности в Крыму", - говорится в постановляющей части решения суда.

Этот подход сформулирован при рассмотрении дела о проверке конституционности ряда положений закона "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории "республики Крым". Спорный закон устанавливает, что право собственности на недвижимое имущество прекращается у любого правообладателя и возникает у "республики Крым" со дня включения такого имущества в особый "перечень имущества, учитываемого как собственность республики Крым". При этом те или иные объекты недвижимости включаются в этот перечень по решению "республиканских властей".

Согласно материалам пресс-службы суда, КС РФ указал на охрану частной собственности законом: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. КС РФ также постановил, что сам по себе факт включения имущества в перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости. Суды, подчеркнул КС РФ, не должны рассматривать такие дела формально, они обязаны исследовать фактические обстоятельства дела.

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы ООО "Дайвинг-Центр "Соляриус", ООО "ФОРМАТ-ИТ" и ООО "Промхолдинг".