Более 500 тыс детей являются жертвами уклонения от уплаты алиментов со стороны родителей

Более 500 000 украинский детей являются жертвами уклонения от уплаты алиментов со стороны своих родителей.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в видео-разъяснении относительно выплаты алиментов, обнародованном на странице Министерства юстиции в Facebook.

"Свыше полумиллиона украинских детей являются жертвами фактически уклонение от уплаты алиментов со стороны их родителей - мужчин", - отметил Петренко.

Он сообщил, что в связи с этим Минюст инициирует ряд новшеств, которые сделают более жесткой ответственность родителей перед детьми и перед государством за уклонение.

Среди новшеств, предлагаемых Минюстом, - ограничение выезда за границу, ограничение права на вождение автомобилем, ограничение и запрет на охоту, на ношение оружия.

"И еще одно новшество, которое мы будем предлагать, это разрешение матери или тому из родителей, кто проживает с несовершеннолетним ребенком, иметь возможность выехать за границу на отдых или на лечение со своим ребенком без согласия недобросовестного отца, который уклоняется от уплаты алиментов свыше 6 месяцев", - уточнил Петренко.

Кроме того, Минюст планирует закрепить в законе усиление уголовной ответственности родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов свыше 1 года. А также, отметил министр, планируется освобождение матерей, которые будут обращаться в суд, от уплаты судебного сбора и авансового взноса при исполнении судебного решения.