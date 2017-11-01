В Донецкой области появились камеры, которые фиксируют правонарушения

В городах Донецкой области продолжают устанавливать современные видеокамеры, которые не только фиксируют сложившуюся ситуацию, но с помощью программного обеспечения анализируют и устанавливают личности правонарушителей. Об этом сообщил у себя в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он уточнил, что в регионе успешно реализуется программа "Безопасный город".

"Камерами новейшие технологии на службе полиции не заканчиваются. Это мобильное приложение "Полиция 102" для смартфонов, которое пользуется популярностью у молодежи, а вся информация поступает к UASC", - отметил Аброськин.

По его словам, в Мариуполе на смарт-остановке есть электронный бокс, где можно просмотреть новости полиции Донецкой области, а также записаться на прием к руководству полиции области, сообщить о правонарушении и узнать о проблемах на дорогах города.