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В Харьковской области полиция задержала мужчину, пытавшегося продать боеприпас

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

 В Харьковской области полиция задержала мужчину, который пытался продать боеприпас. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

 "В дежурную часть обратился 27-летний молодой человек и сообщил, что знакомый предложил ему купить гранату РГД-5 и запал к ней. 

Во время проверки данной информации полицейские изъяли у мужчины боеприпас, который направили на экспертизу. Место приобретения взрывного устройства сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

 По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.


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