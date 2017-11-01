В Харьковской области полиция задержала мужчину, пытавшегося продать боеприпас

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который пытался продать боеприпас.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В дежурную часть обратился 27-летний молодой человек и сообщил, что знакомый предложил ему купить гранату РГД-5 и запал к ней.

Во время проверки данной информации полицейские изъяли у мужчины боеприпас, который направили на экспертизу. Место приобретения взрывного устройства сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.