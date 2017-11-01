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В Донецкой области будут судить предпринимателя, который присвоил 1,2 млн грн

Сегодня, 17:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области будут судить предпринимателя, который присвоил более 1,2 млн грн, выделенных на ремонт школ и детского сада.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Во время досудебного расследования  установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в течение 2015 года заключил четыре договора с отделом образования Марьинской райгосадминистрации и Богоявленским сельсоветом по ремонту трех общеобразовательных школ и детского сада.

Общая стоимость работ по договорам составила почти 3,4 млн грн. За эти средства предприниматель должен был выполнить капитальный ремонт котельного оборудования в учреждениях.

Однако, как обнаружили следователи, в проектно-сметной документации мужчина значительно завысил стоимость оборудования, а часть работ вообще фактически не выполнил, присвоив таким образом более 1,2 млн грн бюджетных средств.

Действия обвиняемого квалифицированы по чч. 2,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.209 (легализация или отмывание доходов, полученных преступным путем) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Обвинительный акт направлен в суд. Директору общества грозит до 12 лет заключения.


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