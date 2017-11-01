Киберполиция разоблачила злоумышленника, который нанес государству ущерб в почти 2 млн

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который нанес государству ущерб в почти 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Получив доступ к "Системе электронных торгов арестованным имуществом", злоумышленник внес в нее изменения. Затем он блокировал всех "ненужных" ему и его заказчикам участников торгов, что привело к миллионным убыткам государственному бюджету", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, работники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции, под процессуальным руководством Генпрокуратуры, выявили факты несанкционированного вмешательства в работу ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом".

Полицейские установили, что уроженец города Кривой Рог за денежное вознаграждение вносил изменения в порядок проведения торгов, тем самым оказывал возможность заинтересованным лицам выиграть в торгах по минимальным ставкам.

Так, злоумышленник сначала обнаружил уязвимости системы. Используя эти уязвимости, человек вносил изменения в записи системы и адресовал пользователей сайта на собственные временные сайты.

С помощью написанного им кода, он изымал из браузеров пользователей имеющиеся логины и пароли. Эти доступы в дальнейшем он использовал для блокировки всех "ненужных" участников торгов.

В результате ряд торгов был проведен с нарушениями, что привело к недополучению около 2 миллионов гривен в государственный бюджет. Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается