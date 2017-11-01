С ПриватБанка требуют досрочно взыскать 375 млн долларов по еврооблигациям

Новое доверенное лицо по еврооблигациям ПАО "ПриватБанк" Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) требует досрочного погашения 375 млн долларов задолженности по еврооблигациям банка.

Об этом на сайте Лондонской фондовой биржи сообщил эмитент ценных бумаг компания UK SPV Credit Finance plc (Великобритания).

Согласно сообщениям SPV, речь идет о облигациях на 175 млн долларов со сроком погашения 28 февраля 2018 года и ценных бумагах на сумму 200 млн долларов со сроком погашения 23 января 2018 года.

Эмитент также уведомил о том, что 2 ноября 2017 года соответствующие письма были направлены банку. Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса