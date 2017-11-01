Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили близок к получению украинского гражданства.

Об этом в Facebook сообщает проект FootballHub‏ журналистов канала 2+2.

По данным издания, этот вопрос поднимался сегодня на заседании исполкома Федерации футбола Украины.

Отметим, 27-летний защитник играет за "Шахтер" с 2013 года. Для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет по достижении 18 лет, а также не участвовал в матчах сборной страны, гражданином которой он был до этого.

В октябре бразилец по происхождению Марлос получил украинское гражданство и его вызвали в сборную Украины.