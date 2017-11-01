Легионер "Шахтера" Исмаили может получить гражданство УкраиныСегодня, 15:05
Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили близок к получению украинского гражданства.
Об этом в Facebook сообщает проект FootballHub журналистов канала 2+2.
По данным издания, этот вопрос поднимался сегодня на заседании исполкома Федерации футбола Украины.
Отметим, 27-летний защитник играет за "Шахтер" с 2013 года. Для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет по достижении 18 лет, а также не участвовал в матчах сборной страны, гражданином которой он был до этого.
В октябре бразилец по происхождению Марлос получил украинское гражданство и его вызвали в сборную Украины.