В оккупированном Крыму находятся 57 политзаключенных

В аннексированном Крыму 57 человек считаются политзаключенными.

Об этом во время пресс-конференции "Защита прав человека и деоккупация Крыма через публичную дипломатию" заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, -сообщает "РБК-Украина".

"57 человек мы считаем политзаключенными в Крыму на данный момент. После освобождения Чийгоза и Умерова был еще ряд арестов", - сказал он. Бариев добавил, что необходимо различать понятия "политзаключенный" и "человек, который подвержен преследованиям".

"В Париже 8 числа будет вручение премии Ильми Умерову, что создает имидж на международной арене крымским татарам", - добавил он. По словам первого замминистра информационной политики Украины Эмине Джепаровой, в Крыму сейчас более 100 детей, которые воспитываются без отца из-за преследований Россией.