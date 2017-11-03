Помощник госсекретаря США посетит Украину на следующей неделе

Помощник государственного секретаря США Весс Митчелл посетит Украину 14-16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США

"Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность

Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать государство продолжать проводить критически важные реформы", - заявили в Госдепе. Митчелл также намерен встретиться с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы "обсудить усилия Украины в вопросе превращения страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство"