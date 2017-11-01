Украина призвала ЮНЕСКО активизировать борьбу против нарушений прав в оккупированном Крыму

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) активизировать борьбу против нарушений международного права и прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил 3 ноября на 39 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, передает пресс-служба МИД.

Кислица напомнил о решении Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

Кроме того, Кислица подчеркнул, что ситуация на полуострове в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться. По его словам, особое беспокойство вызывает вопрос доступа к образованию на украинском языке, что отражено в решении Международного суда ООН от 19 апреля 2017.

"В то время как население полуострова испытывает все возможные притеснения в результате оккупации, культурное и природное наследие Крыма рассматривается российской оккупационной властью как награбленное, а не как объект исторического значения", - подчеркнул Кислица.

Как известно, 39 сессия Генеральной конференции, которая началась 30 октября и продлится до 14 ноября, должна утвердить основные программы деятельности Организации на ближайшие два года, избрать новых членов Исполнительного совета и назначить нового Генерального директора ЮНЕСКО.