В Ровенской области столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля, есть погибший (видео)Сегодня, 17:26
В Ровенской области сегодня, 3 ноября 2017 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате происшествия погиб один человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.
Как отмечается, авария произошла сегодня около 12:30 в селе Белая Криница на автодороге Киев-Чоп, где столкнулись два грузовых автомобиля марки DAF, которые перевозили легковые автомобили.
"В результате столкновения в одном из грузовиков загорелся салон кабины с последующим распространением пламени на легковые автомобили. После локализации пожара с помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего водителя грузовика, которого при столкновении зажало в автомобиле", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате происшествия огнем уничтожена кабина водителя, моторный отсек грузового автомобиля DAF, 6-ть легковых автомобилей марки Hyundai Tucson.