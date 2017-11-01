В Ровенской области столкнулись и загорелись два грузовых автомобиля, есть погибший (видео)

В Ровенской области сегодня, 3 ноября 2017 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате происшествия погиб один человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Как отмечается, авария произошла сегодня около 12:30 в селе Белая Криница на автодороге Киев-Чоп, где столкнулись два грузовых автомобиля марки DAF, которые перевозили легковые автомобили.

"В результате столкновения в одном из грузовиков загорелся салон кабины с последующим распространением пламени на легковые автомобили. После локализации пожара с помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего водителя грузовика, которого при столкновении зажало в автомобиле", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия огнем уничтожена кабина водителя, моторный отсек грузового автомобиля DAF, 6-ть легковых автомобилей марки Hyundai Tucson.