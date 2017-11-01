Отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва - Киевэнерго

С начала отопительного сезона в Киеве (с16 октября) без отопления остаются 7% домов ЖСК и ОСМД и 6% ведомственного жилья. Из 4790 административных зданий и объектов социально-бытовой сферы Киева тепло получают лишь 23 (0,5% от общего количества). Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

В компании отмечают, что не лучше ситуация с учебными заведениями, в частности техникумами, университетами и др. На начало ноября к централизованному отоплению подключено всего 9 таких заведений из 203 (только 4,4% от общего количества).

Основные трудности обеспечения теплом домов ЖСК и ОСМД связанны с большими долгами за тепло и отсутствием актов готовности к отопительному сезону. На сайте Киевэнерго и КГГА размещен перечень почти 100 ОСМД и ЖСК - крупнейших должников. Их общий долг - более 100 млн грн.

"Чрезвычайно сложной остается ситуация с отоплением бюджетных организаций. Ежесуточно убытки от отопления учреждений соцсферы (школы, детсады, больницы) составляют 1,2 млн грн. Их подключали к теплу в антикризисном режиме по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА. А административные здания и высшие учебные заведения до сих пор страдают от нерегулируемой цены на газ", - сказано в сообщении.