В декабре Украину посетит президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда планирует посетить Украину в декабре этого года.

Об этом сообщил министр канцелярии главы республики Кшиштоф Щерский, передает Укринформ.

"Визит в Харьков есть в календарных планах президента на декабрь этого года", - заявил Щерский.

Отмечается, что целью рабочего визита будут переговоры с руководством Украины и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совета безопасности ООН.

Щерский отметил, это визит в Украинцу в геополитических интересах Польши, однако признал, что польско-украинские отношения не ограничиваются только вопросами безопасности.

Польский министр обратил внимание на негативную эволюцию взглядов Украины в отношении Польши по историческим вопросам, а также сложности в отношениях Киева с некоторыми восточноевропейскими странами.

"Эти факты президент принимает к сведению при оценке перспектив польско-украинских отношений", - подчеркнул Щерский.

Также он сообщил, что накануне Дуда согласовал с премьер-министром Беатой Шидло вопрос о проведении консультаций перед решением о совершении визита в Харьков и ждет, что МИД Польши передаст ему свои формальные предложения.

В ходе визита в Харьков польский президент намерен посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске.

23 октября сообщалось, что Украина и Польша откроют четыре пункта пропуска на украинском-польской границе.