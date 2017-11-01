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Укрзалізниця запустит поезд-трансформер из Киева в Запорожье

Сегодня, 15:53 citynews.net.ua | Напечатать

В ноябре 2017 г. Укрзалізниця планирует запустить поезд Киев-Запорожье.

Об этом в Twitter написал и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Состав будет полностью сформирован из новых вагонов-трансформеров украинского производства.

Из Киева поезд будет курсировать как Ночной экспресс, а из Запорожья - как Интерсити +.

Для формирования этого поезда Укрзалізниця уже получила от производителя, Крюковского вагоностроительного завода, восемь вагонов-трансформеров, в ближайшие дни ожидается поставка еще двух.


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