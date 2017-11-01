Укрзалізниця запустит поезд-трансформер из Киева в Запорожье

В ноябре 2017 г. Укрзалізниця планирует запустить поезд Киев-Запорожье.

Об этом в Twitter написал и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Состав будет полностью сформирован из новых вагонов-трансформеров украинского производства.

Из Киева поезд будет курсировать как Ночной экспресс, а из Запорожья - как Интерсити +.

Для формирования этого поезда Укрзалізниця уже получила от производителя, Крюковского вагоностроительного завода, восемь вагонов-трансформеров, в ближайшие дни ожидается поставка еще двух.